Imprese: Di Maio presiede tavolo Pmi, al lavoro su nuove misure per crescita e competitività

- Il ministro Luigi Di Maio ha presieduto il tavolo delle Piccole e Medie Imprese, tenutosi oggi al ministero con i rappresentanti di 31 associazioni, per discutere delle misure sulla competitività e la crescita. “Oggi si è riunito per la quarta volta negli ultimi quattro mesi il tavolo per le Pmi - ha dichiarato il ministro Di Maio - All’incontro erano presenti tutte le associazioni di categoria ed è servito ad avviare un confronto su una serie di misure a favore della crescita e della competitività, che saranno contenute in un provvedimento sul quale stiamo già lavorando. Saranno tre gli elementi al centro di questo provvedimento: la tutela dei marchi storici italiani; la promozione del made in Italy attraverso il piano sull’internazionalizzazione che dispone di 140 milioni di euro all’anno; un nuovo sistema per tutelare il credito alle piccole e medie imprese”.(Com)