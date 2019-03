Tav: Gentiloni (Pd), vicenda imbarazzante, Conte ha buttato palla in tribuna

- L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ospite a "diMartedì", su La7, ha definito "imbarazzante" la vicenda Tav. "Normalmente", ha proseguito, "un treno inquina meno di tantissimi tir, valorizza - come si vede anche in Svizzera - i territori che ci sono intorno: che ci sia tutta questa contrapposizione ideologica su una infrastruttura europea come quella, mi sembra strano". Quanto all'atteggiamento sulla materia da parte del premier Giuseppe Conte, l'attuale deputato del Partito democratico ha usato una metafora calcistica: "Ha trovato il modo di buttare la palla in tribuna, mi sembra che Salvini si sia prestato a questa cosa, l'impressione che questo dà fuori dai confini nazionali è veramente pessima". (Rin)