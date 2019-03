M5s: Gentiloni (Pd), li vedo male, hanno abbandonato principi per loro fondamentali

- L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ospite a "diMartedì", su La7, ha detto che i "Cinque stelle, si dice a Roma, li vedo male. E' difficile", ha continuato, "nascondere una loro difficoltà. Una grande speranza, che secondo me era già una grande illusione, che gradualmente in questi 8-9 mesi di governo è andata sfumando. Questo", ha concluso l'attuale deputato del Partito democratico, "ha comportato abbandonare principi che per loro erano fondamentali". (Rin)