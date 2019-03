Messico: via libera a fusione Disney-Fox ma senza canali Fox Sports Mexico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità regolatorie messicane hanno dato il via libera alla fusione tra i canali televisivi "Disney" e "Fox", a condizione che siano esclusi i canali Fox Sports Messico, entro i prossimi due mesi. La decisione dell'Instituto federal de telecomunicaciones (Itf) si aggiunge al via libera - senza condizioni - pronunciato dall'authority sulla concorrenza, la Commision federal de competencia economica (Cofece). In un comunicato, Disney ha fatto sapere che l'acquisizione sarà concretizzata il prossimo 20 marzo. (Mec)