Turismo: Air Cairo apre tre nuove rotte dall’Italia verso il Mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sugli arrivi in Egitto del 2018, ben 11.346.389 turisti, confermano che il turismo in Egitto è ormai in netta ripresa e che soprattutto per gli italiani, che sono stati 421.992 (quarti tra gli europei) a visitare le bellezze del paese dei Faraoni, c’è il forte desiderio di tornare a rappresentare uno dei principali mercati di riferimento per il turismo egiziano. La netta ripresa del turismo in Egitto è sicuramente dovuta anche al costante lavoro di Air Cairo che vede attualmente il mercato italiano come il principale di riferimento, contrariamente alla scorsa stagione invernale in cui era secondo dopo quello tedesco. La compagnia egiziana dal novembre 2017 a dicembre 2018 ha trasportato ben 1.600.000 passeggeri e solo dall’Italia circa 120.000 passeggeri, che si prevede aumenteranno sensibilmente nella stagione estiva con un +20 per cento in termini di volumi. Air Cairo ad oggi serve ben 40 destinazioni, tra voli di linea e charter, con una flotta di undici aeromobili che si prevede arriveranno a 14 entro il 2020. (segue) (Res)