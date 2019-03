Turismo: Air Cairo apre tre nuove rotte dall’Italia verso il Mar Rosso (3)

- Air Cairo è una compagnia aerea egiziana nata nel 2003 con un capitale per il 60 per cento di Egyptair e per il 40 per cento di due tra le più importanti banche egiziane (20 per cento della National Bank of Egypt e 20 per cento della Misr Bank), con una flotta composta da dieci Airbus A320 e da un Boeing 737-800, con una previsione di incrementare il numero dei velivoli fino a 15 aeromobili entro il 2020. Air Cairo ha iniziato la sua attività legale il 22 ottobre 2003, operando a livello nazionale e internazionale voli charter internazionali mediante leasing di un aeromobile (Airbus 321) da EgyptAir. Nell'agosto 2004, un secondo aereo dello stesso tipo è stato noleggiato da EgyptAir per svolgere la stessa attività. La compagnia ha ricevuto il primo aeroplano di proprietà a novembre 2006, il secondo a dicembre 2006, il terzo a novembre 2007 e il quarto nel dicembre 2007. Nel 2012, Air Cairo ha iniziato a modificare i servizi, passando da operatore charter a una compagnia aerea a tariffa ridotta. I canali di distribuzione di Air Cairo sono: Gsa, Agenzie di Viaggi, Gds, Cto, Call Center e sito web. I servizi offerti dalla compagnia sono quelli delle migliori compagnie aeree: posto assegnato, pasti speciali, eccedenze bagaglio, animali di piccola taglia, attrezzatura sportiva, carrozzine per disabili, bambini non accompagnati. Air Cairo dispone di tutte le certificazioni (Aoc e Iosa) e licenze (Iata e Aaco) per poter garantire elevati standard qualitativi e di sicurezza. (segue) (Res)