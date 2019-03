Turismo: Air Cairo apre tre nuove rotte dall’Italia verso il Mar Rosso (4)

- Attualmente il mercato italiano è il primo mercato di riferimento contrariamente alla scorsa stagione invernale in cui era secondo dopo quello tedesco. Sono sette gli aeroporti italiani collegati dall’Air Cairo con le principali mete egiziane: Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari. Dalla prossima estate Air Cairo opererà in Italia con 22 voli settimanali. In particolare, ci saranno tre voli settimanali (domenica, martedì e venerdì) da Milano a Borg ElArab (Alessandria d’Egitto). Un altro collegamento tra Milano e Sharm el Sheikh sarà disponibile tre volte a settimana, con due voli la domenica e uno il mercoledì. Infine, Milano sarà collegata con Marsa Alam due volte a settimana, la domenica e il mercoledì. Da Bergamo a Sharm el Sheikh saranno disponibili due voli a settimana (domenica e mercoledì). Venezia sarà collegata con Sharm el Sheikh una volta a settimana, il venerdì). E ancora, saranno disponibili due voli a settimana da Bologna a Sharm el Sheikh (la domenica e il giovedì). Da Roma saranno disponibili due voli diretti a Sharm el Sheikh due volte a settimana (lunedì e giovedì), mentre il lunedì sarà possibile dirigersi dalla capitale a Marsa Alam. Inoltre, Napoli e Sharm el Sheikh saranno collegate quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì), mentre il lunedì la città partenopea sarà collegata con Marsa Alam. Infine, una volta a settimana, il lunedì, ci sarà un collegamento tra Bari e Sharm El Sheikh. (segue) (Res)