Turismo: Air Cairo apre tre nuove rotte dall’Italia verso il Mar Rosso (5)

- Nello specifico, dai diversi aeroporti italiani Air Cairo ha trasportato: da Milano Malpensa a Sharm El Sheikh 25.077 passeggeri; da Milano Malpensa a Marsa Alam 13.713 passeggeri; da Milano Malpensa a Luxor 351 passeggeri; da Milano Malpensa a Borg El Arab (Alessandria d’Egitto) 16.699 passeggeri; da Venezia a Sharm El Sheikh 1.285 passeggeri; da Bologna a Sharm El Sheikh 2.031 passeggeri; da Roma Fiumicino a Sharm El Sheikh 12.206 passeggeri; da Napoli a Sharm El Sheikh 35.721 passeggeri; da Bari a Sharm El Sheikh 12.260 passeggeri. Dal 2003, anno in cui Air Cairo trasportava meno di 200.000 passeggeri, la compagnia aerea ha avuto un netto incremento con un’attività sempre in crescita ed è arrivata a trasportare a fine 2018 circa 1.600.000 passeggeri grazie ai mercati di riferimento dell’Europa e del Medio Oriente. La sensibile ripresa del turismo in Egitto è dunque sicuramente dovuta anche al costante lavoro dell’Air Cairo, che in poco più di un anno ha avuto una crescita vertiginosa, prevedendo per il 2019 una crescita ulteriore del 20 per cento. (Res)