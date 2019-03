Governo: Gentiloni (Pd), se cade si torni alle urne, io darò mano a Pd

- L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ospite a "diMartedì", su La7, ha detto che in caso di caduta dell'esecutivo si dovrebbe tornare alle urne e ha aggiunto che gli "sembra che questo governo sia tecnicamente esaurito, obiettivamente ogni giorno c'è una materia di divisione. E questo", ha aggiunto, "avviene in un paese che purtroppo economicamente è fermo ed è isolato in ambito europeo". Quanto al Partito democratico, l'ex premier ha spiegato che vorrebbe "dare una mano alla ricostruzione del Pd, impresa non facile perché si è usciti da una sconfitta pesante. Non credo si possa dare una mano alla propria comunità politica soltanto essendone il numero uno: può capitare", ha spiegato l'ex premier, "di dare mano nelle forme che in quel momento gli sembrano utili. Mi piacerebbe aiutare a mettere in piedi una possibile alternativa di centrosinistra: diciamo che il governo è esaurito, non è chiaro se dopo c'è un'alternativa". Quanto alle ultime primarie del Pd, Gentiloni ha osservato che "c'è stata una partecipazione notevole, il che fa pensare che chance di rilancio ci siano". (Rin)