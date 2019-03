Kosovo: critiche anche da ambasciate Regno Unito e Germania su estradizione cittadini turchi (4)

- Le estradizioni dei cittadini turchi avevano suscitato un forte clamore nel paese, dopo che, con un tweet, il primo ministro Haradinaj aveva affermato di non essere stato messo a conoscenza dell'operazione. "The Times" riferisce che il presidente della commissione parlamentare Xhelal Svecla avrebbe dichiarato che l'ordine sarebbe arrivato da le più alte istituzioni della Turchia. "L'Agenzia di intelligence kosovara (Kia) ha ricevuto, da parte della Turchia, la richiesta di estradare sei cittadini turchi residenti regolarmente in territorio kosovaro – ha affermato il presidente Svecla –; sospettiamo che la lista fosse ancora più lunga. In base a ciò che abbiamo scoperto, questo va oltre i nostri servizi segreti". "The Times" evidenzia il legame tra la vicenda e il crescente sostegno finanziario di Ankara nei confronti del Kosovo, sottolineando la crescente l'influenza della Turchia nel paese balcanico. (Kop)