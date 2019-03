I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: critiche anche da ambasciate Regno Unito e Germania su estradizione cittadini turchi - L'estradizione di sei cittadini turchi da parte delle autorità del Kosovo dello scorso marzo, perché sospettati di avere legami con la Fethullahist Terror Organization (Feto), ha violato “dozzine di regolamenti” e ha segnato una "eclatante violazione dei valori democratici”. E’ quanto dichiarato dalle ambasciate del Regno Unito e della Germania a Pristina in un commento a sostegno della posizione presa ieri dal corpo diplomatico degli Stati Uniti sulla questione. Quasi un anno dopo che il Kosovo ha espulso sei cittadini turchi in quanto avrebbero rappresentato una “minaccia” alla sicurezza nazionale, l'ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo ha reagito ieri evidenziando che una commissione parlamentare d'inchiesta in Kosovo ha riscontrato 31 violazioni legali o procedurali. Oggi l'ambasciata britannica a Pristina ha sostenuto la dichiarazione Usa sulle espulsioni di cittadini turchi dello scorso marzo. "Le istituzioni del Kosovo devono essere responsabili e soggette allo stato di diritto", ha sottolineato l'ambasciata britannica. Anche l'ambasciatore tedesco in Kosovo, Christian Heldt, ha reagito affermando che lo stato di diritto è la chiave. "In tale intesa, una commissione parlamentare dovrebbe anche essere in grado di fornire le sue conclusioni", ha detto Heldt. (segue) (Res)