Imprese: accordo Eni-Cdp per iniziative congiunte su economia circolare, decarbonizzazione e rinnovabili (5)

- L'impegno di Cdp a sostegno della transizione energetica, dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile è uno dei pilastri del nuovo piano industriale e risponde a una delle sfide più importanti che deve affrontare il paese. Questo accordo si aggiunge e potenzia diverse iniziative già avviate o messe in cantiere da Cdp. Nelle infrastrutture, il piano di Cdp individua nell'energia e nella gestione sostenibile dei rifiuti due aree cruciali in cui ampliare l'impegno, tradizionalmente focalizzato soprattutto sulle infrastrutture dei trasporti. Questo accordo va ad aggiungersi a quelli recentemente firmati con Snam per la promozione di risparmio energetico nella pubblica amministrazione, e con Fincantieri e la stessa Snam per la promozione di infrastrutture di stoccaggio e distribuzione del gas nei porti. Nei prodotti finanziari a sostegno della Pubblica amministrazione Cdp sta sviluppando un nuovo prodotto per l'anticipazione dei contributi del Gestore dei servizi energetici e ampliando l'operatività dei Fondi per la progettazione alle attività di diagnosi energetica. Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, Cdp guarda con particolare attenzione alla promozione delle energie rinnovabili e agli interventi di contrasto ai cambiamenti climatici nei Paesi in via di sviluppo, in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'accesso all'energia elettrica e la salvaguardia dei territori, infatti, rappresentano due pilastri fondamentali per promuovere processi di crescita sostenibili, duraturi e inclusivi. (segue) (Com)