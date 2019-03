Imprese: accordo Eni-Cdp per iniziative congiunte su economia circolare, decarbonizzazione e rinnovabili (7)

- Un circolo virtuoso che è stato avviato con un impianto pilota a Gela finalizzato alla realizzazione di un impianto su scala semi industriale a Ravenna e di impianti industriali presso altri siti italiani di Eni, tra i quali Porto Marghera. Per quanto riguarda l'impegno nelle energie rinnovabili, Eni ha avviato in Italia un progetto che prevede il riutilizzo di suolo industriale presso i propri siti con l'obiettivo di realizzare impianti di generazione da fonte rinnovabile massimizzando l'auto consumo dell'energia elettrica prodotta. Tale iniziativa, denominata Progetto Italia, consiste nella costruzione di oltre 20 nuovi impianti per una capacità di circa 220 Megawatt al 2021, con una produzione complessiva di energia elettrica di circa 0,4 Twh/anno, consentendo una riduzione delle emissioni di Co2eq di circa 150.000 tonnellate all'anno. In relazione alle singole opportunità che dovessero formare oggetto di valutazione, verranno messe a disposizione le informazioni inerenti alle operazioni con parti correlate, ove ne ricorressero i presupposti. (Com)