Energia: Albania, Bers lancia programma da 9 milioni di euro per efficienza energetica

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha lanciato, oggi, a Tirana, il nuovo programma per il finanziamento dell'economia verde (Geff) per un ammontare di 9 milioni di euro. Il fondo a favore dell'Albania è stato erogato nell'ambito del meccanismo di finanziamento della Bers per l'economia verde dei Balcani occidentali pari a 85 milioni di euro. Si tratta di un'iniziativa congiunta dell'Unione europea, dei donatori bilaterali e dei paesi beneficiari che cooperano nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (Wbif) ed è attuato in collaborazione con il segretariato della Comunità dell'energia. Il ministero federale delle Finanze austriaco fornirà incentivi e cooperazione tecnica a sostegno degli investimenti in tecnologia verde. (segue) (Alt)