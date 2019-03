Energia: Albania, Bers lancia programma da 9 milioni di euro per efficienza energetica (2)

- "I cittadini che vivono in abitazioni private e comunitarie, approfitteranno di un maggiore accesso ai finanziamenti tesi a preservare l'energia elettrica", ha dichiarato nel corso della cerimonia il direttore della Bers in Albania Matteo Colangeli. L'obiettivo del programma è ridurre l'uso di energia elettrica nelle abitazioni, ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità di vita, tramite i crediti che saranno concessi dagli istituti finanziari partner del progetto a sostegno della tecnologia verde. "Il programma fa parte degli impegni assunti dall'Ue per aiutare il paese ad avere un'economia sempre più verde tramite gli investimenti in efficienza energetica e energie rinnovabili", ha sottolineato da parte sua l'ambasciatore della delegazione dell'Ue a Tirana, Luigi Soreca. (segue) (Alt)