Energia: Albania, Bers lancia programma da 9 milioni di euro per efficienza energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, si prevede che gli investimenti porteranno a un risparmio energetico di oltre 68 mila MWh all'anno e alla riduzione delle emissioni annuali di gas a effetto serra di oltre 21.250 tonnellate di CO2. Il programma Geff della Bers, opera attraverso una rete di oltre 130 istituzioni finanziarie locali in 26 paesi supportati da quasi 4 miliardi di euro di finanziamenti della Banca. "Ciò ha permesso a oltre 120 mila clienti di risparmiare un totale di quasi 7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 all'anno", ha riferito la Bers. In Albania, la Banca, ha investito 1,2 miliardi di euro in 84 progetti, concentrandosi sullo sviluppo sostenibile del settore privato, migliorando la commercializzazione di progetti infrastrutturali e promuovendo investimenti sostenibili e investimenti rispettosi dell'ambiente. (Alt)