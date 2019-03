Italia-Cina: Zingaretti, tema gestito malissimo da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della Via della Seta "è un tema delicatissimo gestito malissimo da questo governo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'incontro con il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, a chi gli chiedeva un commento in merito agli accordi tra Italia e Cina. "Senza un coinvolgimento pieno del Parlamento - ha aggiunto Zingaretti - senza una vera concertazione e con gli alleati, innanzitutto europei, un altro possibile pilastro nello sviluppo si è arenato dentro i pasticci di una maggioranza divisa su tutto". Per il segretario dem, "questo è un peccato perché contribuisce a dare l'immagine di un Paese nel quale l'incertezza crea problemi o blocca tutto. Oggi si tratta di un possibile accordo con un grande paese, fatto in sordina senza il necessario coinvolgimento e dibattito. Un altro costo dell'incertezza - ha concluso - che il Paese paga".(Rin)