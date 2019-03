Agroalimentare: Confagricoltura, giovani e pensionati a confronto su ricambio generazionale

- “Abbiamo organizzato questo evento proprio perché sia evidente che il premio all’insediamento non è servito al suo scopo, servono misure pratiche per la sostenibilità economica e la vitalità delle imprese agricole. E’ importante anche rilanciare l’Osservatorio dei giovani imprenditori agricoli aprendolo anche all’innovazione e alla ricerca”. Lo ha detto Raffaele Maiorano, presidente dell’Anga, aprendo i lavori di “Generazioni a confronto: strumenti e tutele”, workshop organizzato oggi a Palazzo della Valle dai Giovani di Confagricoltura (Anga) e dall’Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori (Anpa). All’evento sono intervenuti anche il presidente della Commissione agricoltura alla Camera dei deputati, Filippo Gallinella; Raffaele Borriello, direttore dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea); Emilio Gatto, direttore generale Sviluppo rurale del ministero delle Politiche agricole, agroalimentari, forestali e del turismo e il notaio Michele Testa. “Occuparsi di passaggio generazionale, diritto successorio, legge di affiancamento, politiche giovanili e pensionistiche e questioni previdenziali – ha sottolineato Rodolfo Garbellini, presidente Anpa – vuol dire pensare al presente e al futuro delle persone e delle imprese agricole. Ci confrontiamo oggi su un momento molto delicato della vita aziendale, che deve essere affrontato con tutte le conoscenze con l’obiettivo di conservare, nel tempo, aziende create con tanto lavoro e sacrificio”. (segue) (Ren)