Agroalimentare: Confagricoltura, giovani e pensionati a confronto su ricambio generazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta molto contenuto, secondo il Centro studi di Confagricoltura, il ruolo nel sistema produttivo agricolo dei giovani di età inferiore ai 30 anni: sono il 4% i titolari di imprese individuali, il 6% i soci e gli amministratori delle gestioni societarie, l’1,6% quelli che rivestono altre cariche. Inoltre, per Unioncamere, solo un’azienda su 10 sopravvive alla terza generazione e la percentuale delle imprese che supera il primo passaggio generazionale varia tra il 25 e il 31%. “Specialmente in fase di avvio, l'azienda agricola ha molti costi e la possibilità di sgravarne qualcuno costituisce un valido aiuto – ha osservato Roberto Caponi, direttore dell’area sindacale di Confagricoltura -. Per questo riteniamo un vero peccato non aver confermato, anche per quest’anno, il provvedimento che prevedeva nel 2017 e nel 2018, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni, un cospicuo sgravio dal versamento dei contributi. E’ stata una misura che ha dato i sui frutti: in un solo anno si sono iscritte più di 3.500 nuove imprese. Confagricoltura si sta impegnando anche per permettere ai coadiuvanti familiari degli imprenditori agricoli professionali di ottenere le stesse tutele previdenziali di cui godono i coltivatori diretti”. (segue) (Ren)