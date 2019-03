Agroalimentare: Confagricoltura, giovani e pensionati a confronto su ricambio generazionale (3)

- "Questo convegno è importante perché offre l’opportunità di ragionare su cosa significhi oggi ricambio generazionale in agricoltura. Occorre riflettere su di un nuovo paradigma per l’impresa agricola, che deve trasformarsi, come impongono i nostri tempi ed il mercato. Più che un ricambio serve l’integrazione tra generazioni, che renda i giovani protagonisti, tenendo conto del ruolo dei pensionati, i quali continuano ad amministrare con nipoti e figli le aziende”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ha aggiunto, concludendo i lavori del convegno: “Per avviare un’attività agricola occorrono investimenti importanti, praticamente inaccessibili per un giovane. Più che pensare alla nascita di nuove imprese, per rafforzare il nostro sistema produttivo, dovremmo incentivare il lavoro dipendente in agricoltura”. (Ren)