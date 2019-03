Roma: Pacetti (M5s), con ok a mozione bambini più sicuri a ingresso e uscita scuole

- "Vogliamo che i nostri bambini siano più sicuri all’ingresso e all’uscita da scuola. Come tutti ben sanno si tratta di momenti di vero e proprio caos a causa del traffico intenso e delle soste selvagge accompagnate spesso da manovre rischiose e azzardate. La nostra amministrazione, così attenta alla sicurezza stradale, non può non preoccuparsene". Lo scrive, su Facebook, il consigliere capitolino M5s, Giuliano Pacetti."Grazie a una mozione appena approvata in aula Giulio Cesare, la cui prima firmataria è Teresa M. Zotta. consigliera capitolina / Città Metropolitana M5S, presidente della commissione Scuola di Roma Capitale - aggiunge - abbiamo appena chiesto che vengano intraprese tutte le azioni utili ad aumentare la sicurezza stradale nei pressi degli istituti scolastici. Ad esempio con l’istituzione, dove è possibile, di zone 30, una presenza maggiore del corpo di Polizia locale e la creazione o il ripristino di stalli per la salita e per la discesa dei bambini dai pulmini del trasporto scolastico. In ottemperanza al nuovo piano generale del Traffico urbano, le direzioni municipali dovranno inoltre provvedere all’installazione e alla verifica dello stato di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. L’applicazione congiunta di queste azioni garantirà più ordine e dunque più sicurezza, ai genitori e ai nonni ricordiamo ovviamente di essere prudenti sia in auto che a piedi". (Rer)