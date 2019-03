Ladispoli: Fassina (LeU), sfregio intitolare piazza ad Almirante

- "L’intitolazione di una piazza a Giorgio Almirante, in concomitanza con le ricorrenze delle Fosse Ardeatine, è uno sfregio alla memoria delle vittime dei regimi nazista e fascista. Il sindaco di Ladispoli si fermi". Lo dichiara in una nota il deputato LeU, Stefano Fassina. "Non prenderà piede il negazionismo - afferma Fassina - Noi siamo una Repubblica anti-fascista, nata dalla Resistenza, fondata come scritto con il sangue nella nostra Costituzione. Almirante non è stato un qualsiasi uomo politico del secolo scorso, è stato corresponsabile di un regime fascista, antisemita e razzista. Ci uniamo agli appelli delle associazioni, dell’Anpi e della Comunità ebraica. Piazza Almirante non si deve fare, né a Ladispoli né altrove". (Com)