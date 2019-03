Roma: Mussolini-De Priamo, su emergenza abitativa giunta Raggi non decide

- "La giunta Raggi non decide, neanche di fronte alle giuste recriminazioni di centinaia di famiglie in difficoltà alloggiativa. Abbiamo fin da subito interpretato la necessità di quanti hanno partecipato ai bandi per entrare nei Sassat e si sono trovati esclusi dalla graduatoria per semplici errori di forma o disattenzioni nella compilazione delle domande. Correzioni in autotutela delle pratiche, sospensione dei tempi intimati per gli sgomberi ripubblicazione del bando, attività queste già valutate in Consiglio Comunale, spesso con il voto favorevole della maggioranza. Il problema sorge quando poi i cinque stelle si perdono nella loro incapacità di dare esecuzione a quanto disposto. Continueremo fino alla fine per cercare di dare risposte positive e riscontri certi a questa situazione. La soluzione è possibile basta volerlo, convinceremo chi di dovere a definire il bando a salvaguardia di chi ha diritto". Così, in una nota, Rachele Mussolini consigliere di Roma Capitale lista civica "Con Giorgia" , Andrea De Priamo capogruppo Fd'I in Consiglio Comunale, Monica Picca capogruppo Fd'I per il X Municipio, Simone Carabella dirigente nazionale Sud Protagonista. (Com)