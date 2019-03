Ambiente: Costa a Mattarella, ce la metteremo tutta, emergenze clima e plastica non separate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, partirà per Nairobi dove, dal 13 al 15 marzo, parteciperà all’assemblea Unea (UN Environment Assembly), focalizzata sul ruolo dell’innovazione nel cambiamento delle scelte di produzione e di consumo per vivere in modo sostenibile. Lo riferisce una nota del dicastero. "Stanotte partirò per Nairobi per partecipare all'assemblea delle Nazioni Unite sull'ambiente - afferma Costa -. 182 paesi del mondo saranno presenti. Tempo fa ho incontrato il mio omologo delle isole Fiji e con lacrime agli occhi mi ha detto 'i miei nipoti li vedo senza patria' riferendosi al fatto che quelle isole del Pacifico, come altre, tra 20 anni saranno sommerse dalle acque. Io che sono nonno non posso restare indifferente". (segue) (Com)