Ambiente: Costa a Mattarella, ce la metteremo tutta, emergenze clima e plastica non separate (2)

- Il ministro rientrerà in Italia solo sabato e seguirà quindi a distanza la marcia per il clima organizzata in tutto il mondo venerdì 15 marzo. "Credo sia una bella coincidenza che la grande marcia globale dei ragazzi che aderiscono a Friday for Future sia questo venerdì, quando termina il vertice di Nairobi. A questi ragazzi dobbiamo delle risposte. L'emergenza climatica e quella della plastica non sono separate - precisa Costa - A Nairobi si voteranno risoluzioni globali per liberarci dalla plastica e la proposta che come Italia porteremo avanti è di muoverci su due binari, un trattato globale che ha però tempi lunghi e impiegare la Convenzione di Basilea sui rifiuti transfrontalieri che invece possiamo fare subito. E perché fare domani quel che possiamo fare oggi? Non c'è tempo da perdere. Lo ha ricordato oggi anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazio per le sue parole: 'Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello planetario'. Ce la metteremo tutta, presidente" conclude il ministro. (Com)