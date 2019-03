Puglia: assessore Giannini a M5S, quali risorse aggiuntive dal Proteggi Italia per il dissesto idrogeologico?

- "Quali sono le nuove risorse aggiuntive inserite nel Piano "Proteggi Italia" a beneficio della Puglia per il dissesto idrogeologico? Al netto delle risorse destinate ad interventi nelle regioni del centro-nord o destinate a Piani nei quali la Regione Puglia non è compresa, ed al netto delle risorse già stanziate in favore della Regione Puglia nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già programmati da anni dalla Regione stessa, non ne intravediamo altre. Chiediamo dunque ai consiglieri del M5S di indicarcele". Così risponde l'assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Difesa del suolo, Giovanni Giannini, alla nota dei consiglieri del Movimento 5 Stelle sul dissesto idrogeologico. "Vorrei ricordare – ha aggiunto Giannini - a chi, in buona o in cattiva fede, non lo ricordI, tutto ciò che la Regione Puglia, in particolare il Presidente della Regione Michele Emiliano in qualità di Commissario di Governo per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ha realizzato in questi anni. Molti interventi contro il dissesto purtroppo sono ancora in attesa delle risposte da parte dei Ministeri competenti. La prepotenza linguistica e mediatica del M5S e la facilità nel raccontare frottole non devono distrarre dalla realtà, ma soprattutto non devono trarre in inganno i cittadini che hanno diritto a conoscere la verità e a sapere chi fa cosa. Questo governo regionale è da sempre impegnato nella lotta contro il dissesto idrogeologico, consapevole che la fragilità dei nostri territori mette seriamente a rischio le popolazioni". (segue) (Ren)