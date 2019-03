Puglia: assessore Giannini a M5S, quali risorse aggiuntive dal Proteggi Italia per il dissesto idrogeologico? (2)

- Giannini, facendo un pò di cronistoria, ha quindi ricordato come il Presidente "stia portando a compimento gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2010 con il Ministero dell'Ambiente per un importo di circa 195 Milioni di euro e come, dei complessivi 85 interventi, circa la metà siano già stati conclusi mentre gli altri sono in fase di realizzazione con presumibile chiusura dei lavori entro l'anno". "In relazione ai fondi comunitari POR 2014-2020, la Regione Puglia è stata poi tra le prime regioni italiane, se non la prima, a programmare gli interventi contro il dissesto idrogeologico finanziati con i suddetti fondi strutturali ed a impegnare le relative risorse, circa 200 Milioni di euro, sin dall'anno 2016, con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 511/2016 e n. 1165/2016. Nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020, in relazione al Piano Operativo Ambiente – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", la Regione Puglia, beneficiaria di finanziamenti per circa 33 Milioni di euro, ha individuato gli interventi contro il dissesto idrogeologico sin dall'anno 2016 e ha dovuto attendere circa due anni per la sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero dell'Ambiente, avvenuta nel mese di dicembre 2018, a causa dei lunghissimi tempi per il compimento della fase istruttoria da parte del suddetto Ministero". "Inoltre – ha continuato Giannini - in relazione al secondo Addendum al Piano Operativo Ambiente (FSC 2014-2020), la Regione Puglia, che risulta già beneficiaria di ulteriori finanziamenti per circa 20 Milioni di euro, ha già individuato i relativi interventi contro il dissesto idrogeologico da oltre un anno ma è ancora in attesa del compimento della fase istruttoria da parte del Ministero dell'Ambiente. (segue) (Ren)