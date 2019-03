Puglia: assessore Giannini a M5S, quali risorse aggiuntive dal Proteggi Italia per il dissesto idrogeologico? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020, in relazione al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, sono stati assegnati 100 Milioni di euro per il finanziamento di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28/07/2017 è stato approvato l'elenco degli interventi da finanziare con queste risorse FSC 2014-2020 e, successivamente, l'elenco di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM in data 01/08/2017. Tali interventi, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati sottoposti al parere preventivo di ammissibilità della competente Autorità di Distretto ed all'istruttoria tecnico-documentale a cura della suddetta Direzione Generale del MATTM. Dal 1 agosto 2017, solo in data 11 marzo 2019 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato alla Regione Puglia la conclusione positiva dell'iter istruttorio relativo ai suddetti interventi contro il dissesto idrogeologico già finanziati con le risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia". (segue) (Ren)