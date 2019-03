Puglia: assessore Giannini a M5S, quali risorse aggiuntive dal Proteggi Italia per il dissesto idrogeologico? (4)

- Per quanto riguarda poi il cosiddetto Piano "Proteggi Italia" presentato dal presidente Conte, e cioè il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, Giannini ha ritenuto necessario focalizzare l'attenzione sulle misure di prevenzione contro il dissesto idrogeologico di competenza del Ministero dell'Ambiente e sulle relative risorse finanziarie, tralasciando le misure di emergenza di competenza del Dipartimento di Protezione Civile e le relative risorse stanziate in favore delle regioni e delle province autonome per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nell'anno 2018, sulle quali si è già espresso il Presidente Emiliano con precedente comunicato. "A tal proposito – ha sottolineato l'assessore - il presidente Conte, nel presentare il Piano, in relazione alle misure di prevenzione contro il dissesto idrogeologico di competenza del Ministero dell'Ambiente, ha comunicato una dotazione finanziaria per il triennio 2019-2021 di 3,958 Miliardi di euro, e non di 7 Miliardi di euro come erroneamente indicato nel comunicato del M5S. Inoltre, approfondendo gli aspetti relativi alla copertura finanziaria del Piano e degli interventi, è possibile appurare che non si tratta di risorse aggiuntive a quelle già stanziate e programmate in passato, così come non si tratta di risorse a beneficio di tutte le Regioni, essendo in buona parte destinate al finanziamento di interventi nelle Regioni del centro-nord. Infatti per la copertura finanziaria di tale Piano si provvede con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e con una serie di leggi pluriennali. Per quanto riguarda le risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si fa riferimento ai Patti per lo Sviluppo ed al Piano Operativo Ambiente, in merito a risorse che la Regione Puglia ha già programmato da anni, come sopra meglio specificato, ed al Piano stralcio aree metropolitane, nel quale la Regione Puglia non è compresa". Per quanto riguarda le risorse a valere sulle leggi pluriennali si fa riferimento al Fondo Investimenti, che ha attribuito al Ministero dell'Ambiente notevoli risorse per il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, tra le quali, evidentemente, la Regione Puglia non è compresa. Infine – ha concluso Giannini - il riferimento ai fondi di Bilancio del Ministero dell'Ambiente, con un generico stanziamento complessivo di 1.796,4 Milioni di euro un periodo dall'anno 2018 all'anno 2030, non individua le risorse destinate al triennio 2019-2021 né tanto meno la relativa ripartizione tra le diverse regioni". (Ren)