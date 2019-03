Milano: incidente stradale auto-moto in via Comasina, grave 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda a seguito di un incidente stradale in via Comasina, all'altezza di via Novate. Poco prima delle 16, il giovane a bordo del suo scooter, un Piaggio Zip, si stava dirigendo verso il centro città quando ha impattato un'auto, una Mercedes classe A, con a bordo una donna di 54 anni che stava svoltando a sinistra. Ad avere la peggio è stato il 21enne che è stato sbalzato dallo scooter e ha sbattuto la testa sulla strada, riportando un serio trauma facciale. Secondo quanto riferito dall'Areu, la vittima del sinistro non ha mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica indagano gli agenti della polizia locale. Illesa la conducente dell'auto. (Rem)