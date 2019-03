Europee: Zingaretti, in assemblea pd proposta di lista aperta con marchio europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Porterò, all'assemblea di domenica del Partito democratico, la proposta di promuovere una lista del Pd, il più possibile allargata, aperta e di marchio europeista, e di guardare a quella competizione elettorale non vedendo una esperienza come quella di +Europa come avversaria". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro con il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, presso la sede di +E in via Santa Caterina da Siena a Roma. "Con +Europa - ha aggiunto il segretario dem - siamo europei contro chi questa Europa la vuole distruggere. Una battaglia che ci vedrà in forma distinta, ma non come avversari".-- (Rin)