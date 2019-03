Roma: Campidoglio, al via vigilanza h24 della Polizia locale a campo nomadi autorizzato via Candoni

- "Proseguono le operazioni di controllo sulle aree appena bonificate dai rifiuti e situate nei pressi dei campi Rsc autorizzati. Una volta terminati gli interventi da parte dell'Ama, la Polizia locale garantisce un servizio fisso di vigilanza h24. Durante tutto l'arco della giornata viene inoltre effettuato il controllo accurato dei veicoli in accesso ai campi sia ai sensi del Codice della Strada che, soprattutto, per verificare che non vengano introdotti rifiuti di alcun genere. Dopo Lumbroso, Salone, La Barbuta, Salviati, dalla scorsa notte è attivo anche nel campo autorizzato di Candoni il servizio di vigilanza h24". Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio. (Com)