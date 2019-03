Iraq-Iran: Rohani a Karbala, popolo iraniano in prima linea contro lo Stato islamico

- Il popolo iraniano è in “prima linea” nella lotta contro lo Stato islamico dal 2014. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani in un incontro con le tribù del Medio Eufrate nel centro di Karbala, città sacra sciita situata circa 100 chilometri a sud-ovest di Baghdad, nell’ambito della sua visita in Iraq. "Ringrazio gli iracheni per la loro ospitalità e per il servizio prestato ai cittadini iraniani che a milioni visitano il vostro paese”, ha detto Rohani. "Nel 2014, dopo la caduta di Mosul, il terrorismo è diventato una minaccia per tutto l'Iraq, ,a il popolo iraniano si è trovato di fronte a una strenua lotta", ha detto il leader di Teheran. "Siamo molto felici di vedere che le relazioni tra i due popoli sono molto buone", ha aggiunto Rohani. (Irb)