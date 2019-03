Difesa: ministro Xhacka a Zagabria, siglato memorandum di cooperazione fra Albania e Croazia

- L'Albania e la Croazia hanno siglato oggi un memorandum di cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza. Il documento è stato firmato dai rispettivi ministri della Difesa, nell'ambito della visita ufficiale a Zagabria del rappresentante del governo albanese Olta Xhacka. "Si tratta di un ulteriore stimolo, che garantirà una solida base per portare avanti la nostra cooperazione", ha dichiarato il vice premier e ministro della Difesa croato Damir Krsticevic. "Sono sicura che il memorandum rappresenta non solo un nuovo passo nella cooperazione bilateral, ma riorienterà anche il focus dell'interazione fra i due paesi, adattandosi alle nuove sfide", ha sottolineato Xhacka, la quale ha confermato anche la partecipazione dell'Albania all'addestramento militare internazionale "Immediate Response 19", organizzato dalla Croazia in occasione dell'anniversario della sua adesione alla Nato.(Alt)