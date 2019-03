Caccia: La Mura (M5S): proposta legge 982 va assolutamente cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proposta di legge n. 982 a prima firma dell'on. Gallinella, presidente commissione Agricoltura alla Camera, va totalmente rivista". Lo ha detto la senatrice del M5S Virginia La Mura. "L'art. 31 prevede l'introduzione della figura di cacciatore/selecontrollore, consentendo di fatto ai privati cacciatori di svolgere funzioni di selezione degli animali, pratica che già di per sé andrebbe rivista e che oggi viene eseguita da specializzati - continua La Mura -. In questo modo non solo si legalizza la caccia tutto l'anno confondendo quello che, purtroppo, viene definito uno sport, con quella che è invece una modalità di controllo selettivo degli animali; ma sopratutto dando ampia libertà ai cacciatori nello svolgere tale attività che andrebbe a sfociare in pratiche violente e assolutamente inammissibili. Il M5S è sempre stato attento e sensibile alla tutela degli animali, contestando qualsiasi eventuale ampliamento alle possibilità di azione dei cacciatori, che sarebbero invece da ridurre" ha concluso la senatrice del Movimento 5 Stelle Virginia La Mura.(Ren)