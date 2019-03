Difesa: Dipartimento Usa, 250 milioni dollari in assistenza militare a Ucraina in bilancio 2020

- Nella proposta di bilancio per il 2020 degli Stati Uniti sono inclusi 250 milioni di dollari per l’assistenza militare all’Ucraina. Lo ha reso noto oggi il Dipartimento della Difesa Usa, nel presentare la proposta di bilancio per l’anno fiscale 2020. “Nel bilancio 2020 la richiesta per l’Iniziativa di deterrenza europea (Edi) include 250 milioni di dollari per fornire assistenza e sostegno all’apparato militare e alle forze di sicurezza dell’Ucraina, e per sostituire ogni armamento e strumento di difesa assegnato al governo ucraino dall’inventario degli Stati Uniti”, ha reso noto il dipartimento Usa. (Was)