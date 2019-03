Firenze: la Fortezza di Lucignano restituita alla città

- Tornare a camminare dentro la storia medicea, cioè dentro la Fortezza di Lucignano – 'le fortezze', come sono detti i resti delle fortificazioni cinquecentesche –, chiamata a nuova vita dal progetto di recupero e riqualificazione del Bastione nord presentato questa mattina, martedì 12 marzo, nella sala Barile di palazzo del Pegaso a Firenze. La Fortezza di Lucignano è una delle "più belle che abbiamo", afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, magnificando "uno dei simboli rinascimentali della Toscana", incastonato in un paese "sapientemente tenuto e gestito dalla sindaca, Roberta Casini, con iniziative che in questi anni ne hanno valorizzato il profilo storico, culturale e di richiamo turistico". Dentro la storia del recupero, infatti, c'è quella di Lucignano che, ricorda Giani, "ebbe un ruolo fondamentale nel periodo in cui Firenze si univa alla Repubblica senese e dava vita al Granducato di Toscana". "Il 30 agosto 1554 Lucignano aprì le porte –; i fiorentini vollero costruire la fortezza medicea, da lunghi anni lasciata a se stessa". Il recupero è "un fatto storico". Un passato testimoniato dal disegno mediceo che si trova nella Sala di Cosimo I, nei quartieri monumentali di Palazzo Vecchio, come ricorda Giani, e che oggi si accompagna a una soddisfazione che nel territorio sconfina nell'orgoglio. "Siamo molto contenti che Lucignano abbia vinto il bando, è un fatto importante per la Valdichiana", dichiara la vicepresidente del Consiglio, Lucia De Robertis, invitando a visitare "il paese che è qualcosa di unico, e le mura sono meravigliose". La vicepresidente elogia il Comune per il progetto presentato, che "è risultato il primo della graduatoria; il contributo del Consiglio consente di restituire quelle mura antiche alla cittadinanza e alla popolazione". Un passo condotto all'insegna di "fruibilità, accessibilità, pulizia e rispetto per ciò che tanti anni fa ci è stato lasciato da chi ci ha preceduto". (segue) (Ren)