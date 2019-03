Firenze: la Fortezza di Lucignano restituita alla città (2)

- In attesa di aprire la porta della Fortezza, il sindaco Roberta Casini apre le porte della città invitando tutti alla cerimonia di inizio dei lavori, il 23 marzo. Il recupero dell'accessibilità, spiega il sindaco, richiama "l'importanza che Lucignano ha avuto come punto strategico di tutte le battaglie tra Arezzo, Siena, Perugia: alla fine fu roccaforte dei Medici". "Ringrazio fortemente il Consiglio regionale, perché con il bando ci permette di iniziare i lavori e riconsegnare alla comunità un luogo ormai dimenticato che tornerà accessibile. Potremo tornare all'interno delle mura per farne sede di eventi, con percorsi accessibili ai disabili e per vedere la bellezza di una valle incantata, quella della Valdichiana: da un lato si vede la parte aretina e dall'altro il confine con le crete senesi". Ad illustrare i particolari tecnici dell'intervento, del costo di duecentomila euro, di cui novantaquattromila finanziati dalla legge sulle Città Murate voluta dal Consiglio regionale, il responsabile dei lavori pubblici del Comune di Lucignano, Matteo Esposito Vivino. Si tratta del progetto di recupero e riqualificazione del bastione nord della Fortezza, "mai vista aperta", perché in fase di costruzione della torre dell'acquedotto, nell'800, tutto il materiale di scavo fu posizionato all'interno della Fortezza medicea. Tre saranno le tipologie di intervento: la ricostruzione della porta principale (chiamata "Reale"), con il recupero del piano di calpestio; il sistema della viabilità interna che dalla porta conduce alla torre, nel rispetto della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche e con pendenze che non superino l'8 per cento; il restauro e la messa in sicurezza della torre e dell'area immediatamente circostante. (Ren)