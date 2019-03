Ippica: Palumbo-Battaglia-Zannola (Pd), spiragli di luce su Capannelle ma non per merito assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forse trapelano spiragli di luce sul fronte dell'ippica capitolina, e non certo per merito dell'amministrazione comunale che continua a dimostrarsi assente su tutto il comparto sportivo romano. Per uscire dall'impasse in cui si trova da mesi, la società che gestisce l'ippodromo delle Capannelle ha annunciato con una nota stampa di voler riprendere l'attività all'interno dell'ippodromo di Capannelle se saranno accolte precise condizioni. In pratica, nell'inerzia assoluta della Giunta comunale per cui abbiamo depositato la mozione di sfiducia nei confronti dell'Assessore allo Sport, capace solo di tenere in stallo un intero settore in attesa di arrivare a una soluzione sul fronte del canone di affitto, la società di gestione si è fatta avanti e interloquisce direttamente con il ministero delle Politiche agricole per arrivare a una sorta di patto transitorio. Speriamo che questo passaggio consenta di sbloccare questo assurdo stand by e speriamo anche che la Sindaca accolga l'appello, concedendo una tregua all'ippica romana, interrompendo un accanimento che si trascina inspiegabilmente da mesi e restituendo il lavoro a quelle maestranze che più di tutti si giocano il futuro". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Pd Marco Palumbo e Giovanni Zannola ed Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd (Com)