Difesa: Tofalo (M5s) in Silicon Valley, da Google a storie di italiani che fanno la differenza

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, in quota M5s, scrive su Facebook: "Silicon Valley: dal colosso Google in Mountain View alle storie di italiani che fanno la differenza ogni giorno a San Francisco, passando dalle idee dei giovani sardi. Diario di un'importante missione negli Stati Uniti che mi ha permesso di portare a casa informazioni e idee da trasmettere alle nostre aziende e startup nazionali". Tofalo poi aggiunge: "La Silicon Valley è anche sinonimo di 'futuro' in termini di sviluppo delle nuove tecnologie di innovazione. A Mountain View c'è il quartier generale di Google, un modernissimo campus dove ho potuto avere incontri e briefing interessantissimi sulle più attuali tecnologie di applicazioni sul dominio cibernetico. In questo ambiente futuristico si conciliano fantasia e creatività. Un'azienda che investe tantissimo sul capitale umano, il vero valore di ogni organizzazione". (segue) (Com)