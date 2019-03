Difesa: Tofalo (M5s) in Silicon Valley, da Google a storie di italiani che fanno la differenza (2)

- Nel corso della visita il sottosegretario Tofalo ha avuto un "piacevole scambio di opinioni con Gerhard Eschelbeck, vicepresident Security & privacy engineering fino a poche settimane fa, uno dei maggiori esperti al mondo di cyber security". Nel pomeriggio ha poi incontrato anche diverse startup: "Ciascuna di loro - continua Tofalo - ha una storia differente da raccontare, ciò che accomuna tutte pero è il coraggio di mettersi in gioco e di affermarsi in un mercato sempre più competitivo grazie a quelle capacità che sono proprie delle nostre imprese italiane". (segue) (Com)