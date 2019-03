Difesa: Tofalo (M5s) in Silicon Valley, da Google a storie di italiani che fanno la differenza (3)

- Nella sede del consolato italiano a San Francisco, il sottosegretario ha avuto poi la possibilità di incontrare diversi italiani che "sono riusciti qui a realizzare importanti progettualità. Infine la sorpresa più bella - racconta Tofalo - è stata al mio rientro in albergo dove mi hanno raggiunto diversi ragazzi provenienti dalla Sardegna che stanno qui in Silicon Valley per un progetto di formazione per realizzare le loro idee con startup innovative. Condividerò fin da subito le esperienze di questo viaggio negli Stati Uniti per contribuire a creare un solido Sistema paese. Nei prossimi giorni - conclude - pubblicherò i video e le interviste che ho realizzato". (Com)