Energia: Georgia, nuovo accordo con Gazprom garantisce condizioni migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia ha ottenuto condizioni commerciali migliori per le forniture di gas grazie al nuovo accordo con Gazprom. Lo ha detto il viceministro dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile Natia Turnava al termine della riunione odierna del governo di Tbilisi. Secondo lei Turnava la squadra di negoziatori della Georgia ha sfruttato in maniera positiva l’andamento dei prezzi del petrolio a livello globale. Il viceministro dell'Economia ha dichiarato che, a causa di ciò, la parte russa ha espresso la disponibilità a scendere a compromessi e la Georgia ha ottenuto un miglioramento per quanto gli interessi commerciali nazionali. Il nuovo accordo con Gazprom sarà valido per il biennio 2019-2020. "Il ministero dell'Economia ha completato i negoziati con Gazprom sul transito del gas russo in Armenia. Nonostante negoziati lunghi e difficili, siamo stati guidati da due principi di base, l'indipendenza e la sicurezza energetica del nostro paese”, ha detto Turnava. (segue) (Res)