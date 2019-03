Tav: Gelmini (FI), basta pagliacciate, decidere di fare opera europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo a Skytg24 pomeriggio, ha detto: "Torino, il Piemonte e l'Italia si sono già espressi per il sì. Io stessa ho partecipato a due piazze dove tantissimi cittadini, amministratori e sindaci hanno detto sì alla Tav. Tra l'altro questa non è un'opera regionale, ma europea su cui il governo deve decidere e proporre un referendum serve solo togliere le castagne dal fuoco all'esecutivo". Poi, Gelmini ha aggiunto: "Purtroppo assistiamo a uno spettacolo poco edificante da parte del governo che sta isolando l'Italia in Europa, cambia idea ogni minuto ed è diviso su tutto. Non capisco quindi il senso di una consultazione regionale su un'opera europea, già decisa con la sottoscrizione di accordi internazionali. Rimettere in discussione l'opera è un non-senso, anche perché costa molto di più non farla che farla, al netto della bufala dell'analisi costi-benefici. Francamente il governo dovrebbe smetterla con le pagliacciate e decidere di fare la Tav, un'infrastruttura di cui l'Italia ha bisogno".(Rin)