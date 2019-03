Ue: Fraccaro, riforma Iniziativa cittadini segnale di debolezza, M5s difende democrazia diretta

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, scrive su Facebook che "il Parlamento europeo ha approvato la riforma dell’Ice, l’Iniziativa dei cittadini europei. Si tratta di un istituto fondamentale perché consente di partecipare ai processi decisionali e alla definizione delle leggi nella Ue". Fraccaro poi ricorda: "Con questo strumento un milione di cittadini europei, residenti in almeno un quarto degli Stati membri, può invitare la Commissione europea a presentare una proposta normativa su un determinato tema. L’Ice non è quindi vincolante e, inoltre, prevede un sistema di raccolta firme farraginoso. In questo senso il M5s in Europa, come ha spiegato la nostra europarlamentare, Eleonora Evi, si era battuto per potenziare uno strumento prezioso per avvicinare le istituzioni ai cittadini e colmare così il deficit di democrazia a livello comunitario". (segue) (Rin)