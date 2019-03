Ue: Fraccaro, riforma Iniziativa cittadini segnale di debolezza, M5s difende democrazia diretta (2)

- Per il ministro "la riforma appena approvata prevede invece l’eliminazione dal 2023 del sistema di raccolta firme individuale, determinante per stimolare il dibattito sui temi e rendere più agevole la raccolta firme. Inoltre è fissata una sola audizione del comitato organizzatore e questo riduce al minimo il confronto con i cittadini. Con un colpo di coda proprio sul finire della legislatura, i partiti si sono schierati contro la partecipazione dei cittadini. Questa riforma dell’Ice è un segnale di debolezza dei partiti, che di fronte alla ventata di cambiamento anche nelle istituzioni europee hanno scelto di arroccarsi a difesa di un sistema chiuso e autoreferenziale. Noi - conclude Fraccaro - cambieremo l’Ue rimettendo al centro i cittadini, per una nuova Europa della democrazia diretta". (Rin)