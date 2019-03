Italia-Cina: Confindustria, ok accordo ma senza strappi con partner strategici

- Ok di Confindustria all’accordo con la Cina per la Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della Seta) ma senza strappi con i partner strategici tradizionali come gli Stati Uniti e, soprattutto, d’intesa con l’Europa. Questa la posizione espressa dall'associaizone degli industriali italiani in merito alla firma del protocollo di intesa che il governo italiano dovrebbe firmare nel corso della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, dal 21 al 24 marzo. “Appare evidente, considerando l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (della quale è socio fondatore) e al gruppo delle prime sette potenze industriali al mondo (G7)” si legge nella nota di Confindustria “che i contenuti dell’accordo debbano essere improntati alla ricerca di una posizione equilibrata che tenga conto degli interessi complessivi nazionali in modo che ciò che si può guadagnare da un versante non si perda dall’altro”. (Rin)