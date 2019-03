Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (2)

- Come riferisce "Nepszava", la questione principale è se Fidesz sarà in grado di convincere gli altri partiti a non sostenere l'esclusione di Fidesz dal gruppo. Weber si trova oggi a Budapest per discutere la situazione con Orban. Il sito del quotidiano filogovernativo "Magyar Nemzet", ha tuttavia notato che il leader del Ppe ha visitato in mattinata la sede della Central european university, facoltà fondata e finanziata dal magnate statunitense George Soros, principale "nemico politico" del governo di Orban. Alla Ceu, Weber ha incontrato il rettore Michael Ignatieff. Solo in un secondo momento si è svolto l'incontro con Orban. La riunione fra i due si è tenuta a porte chiuse ed al momento non sono state rilasciate comunicazioni al riguardo. (segue) (Res)