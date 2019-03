Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (3)

- In relazione all'incontro, il sito di informazione "444.hu" ha notato che sulla strada dall'aeroporto al centro di Budapest sono stati coperti i controversi manifesti elettorali di Fidesz che attaccano Soros e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, anch'egli membro del Ppe. Il ritiro di tali manifesti è proprio una delle condizioni che Weber ha imposto per mantenere Fidesz nel Ppe. Un'altra delle condizioni imposte è il mantenimento della Ceu a Budapest, dopo che l'università ha comunicato che trasferirà la sua sede a Vienna a causa delle pressioni del governo ungherese. Nel pomeriggio, Weber e Orban incontreranno i rappresentanti dell'Associazione delle comunità religiose ebraiche in Ungheria. (segue) (Res)