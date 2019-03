Ungheria: fonti stampa, Ppe presenterà principi di appartenenza al gruppo il 20 marzo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione di governo ungherese Fidesz sembra allontanarsi sempre più dal Partito popolare europeo (Ppe), a ormai pochi mesi dalle elezioni per il Parlamento Ue, previste a maggio. La tensione venutasi a creare fra Fidesz e Ppe nelle ultime settimane in merito alla controversa posizione del partito magiaro nella campagna elettorale sembrerebbe aver portato il leader della formazione e premier ungherese Viktor Orban a una scelta quasi inevitabile, ovvero l'abbandono del gruppo politico. Intervenendo come di consueto all'emittente radiofonica nazionale "Kossuth Radio", il primo ministro ha ribadito nuovamente la volontà di non cedere alle pressioni degli altri partiti facenti parte del Ppe, che chiedono al governo magiaro e al Fidesz di fare dei passi indietro nella retorica pre-elettorale, in particolare sul fronte delle politiche migratorie e negli attacchi alle istituzioni di Bruxelles. Nelle parole di Orban, la sua formazione sarebbe "sotto attacco da parte di politici del Ppe favorevoli all'immigrazione", che punterebbero a rendere il Partito popolare europeo "una organizzazione internazionale di sostegno ai fenomeni migratori". (segue) (Res)